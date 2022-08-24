Несколько населенных пунктов Шымкента подключили к газу и электричеству

Праздник планируют устроить жители мкр Сауле. Там люди много лет пользовались электричеством и газом от частных компаний.

Шымкент по плану развития мегаполиса, до 2025 года достигает больших темпов. В городе проводится систематическая работа по обеспечению города питьевой водой, электричеством, природным газом.

ЭЛЕКТОРИЧЕСТВО В 2 РАЗА ДЕШЕВЛЕ

В акимате третьего мегаполиса уверены, работы будут завершены в сроки, уже успели проложить 72 км электросетей, и это еще не все, на каждом участке идет обновление столбов. Эектричеством в мкр. Сауле обеспечено около двух тысяч абонентов.

«Я переехала сюда несколько лет назад, наш 276 участок был забытым местом, мы пользовались электричеством от частников, платили по 40 тенге за кВт. Вы представляете какие мы несли растраты. Спасибо огромное всем ребятам кто перекинул нас на гос.сектор. Теперь вместо 40 тенге, мы будем платить 17. Мы очень рады, теперь вот осталось голубое топливо, уже работы мы видим ведутся, теперь ждем»,- говорит жительница мкр. Сауле Гульшат Тортбаева.

ГАЗ В ПЕРВЫЙ РАЗ

О том, что в массиве Бадам проведут газ люди только мечтали, но мечты сбываются, шутят горожане. Больше 800 семей раньше топили печи углем, теперь ситуация иная. В рамках плана развития мегаполиса на 100 процентов уже завершены работы по внутренним газовым системам протяженностью 19,9 км.

«На нашей улице сегодня праздник. У нас никогда не было газа, мы топили печи и не могли нормально жить. А сегодня дали газ на наш участок. Мы сразу подключились, провели газопровод в дом. Спасибо большое, желаем удачи! Аким обещал и выполнил«,- говорит жительница массива Бадам Сауле Аманкызы.

ПРОБЛЕМ С ВОДОЙ НЕ БУДЕТ

Главный коммунальщик города Боранбай Булатбеков заверил горожан, уже в 2023 году проблемный вопрос с подачей питьевой воды будет решен. Что касается мкр. Сауле, там уже запущена новая электростанция, которая сможет обеспечить электричеством сотни домов и платить люди будут по оптимальным ценам.

В акимате поспешили заверить, что все работы по развитию города продолжаются, аким Шымкента Мурат Айтенов следит за работой и ставит главное условие — соблюдение качества и сроков.