Мужчине пообещали работу в органах за 1,5 млн тенге

Очередной жертвой мошенников стал житель Сарыагашского района. Мужчина пытался устроиться на работу в органы внутренних дел, заплатив за это крупную сумму денег.

В полицию обратился местный житель с заявлением о том, что некий знакомый пообещал престижную работу в органах. Правда заплатить за нее нужно было 1 500 000 тенге.

Заплатив крупную сумму, житель Сарыагашского района не дождался ни работы, ни возврата денег. После этого он обратился за помощью к полицейским. Данный факт зарегистрирован по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали подозреваемого и доставили в отделение полиции.

Выяснилось, что мошенник обманным путем выманил деньги, а сам не имеет никакого отношения к правоохранительным органам и является безработным.