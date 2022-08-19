Практический экзамен по вождению на водительские права можно сдать в Туркестане

Шымкентский спецЦОН решили разгрузить. Теперь жители Туркестанской области смогут сдавать практические экзамены на водительские права в духовной столице.

С 22 августа 2022 года жители Туркестанской области могут сдать практический экзамен на базе автодрома автошколы «Turan-Bereke-QZ». На автодроме можно будет сдать экзамен по пяти категориям: В, С, СЕ, С1, D1.

Принимать практический экзамен будет комиссия совместно с представителями госорганов.

Сдать экзамен можно ежедневно с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 часов по адресу г. Туркестан, ул. Коктем, 59 А. Суббота и воскресенье выходные.

Теоретический экзамен можно сдать в городах Сарыагаш и Туркестан.

Поставить транспорт на учет или перерегистрировать его можно онлайн через приложения Kaspi и Halyk Homebank.

Напомним, ранее желающие сдать экзамены на права заявили о том, что вынуждены простаивать в очередях неделями. Чтобы получить заветную категорию в шымкентский спецЦОН съезжались со всей области.