В шымкентском зоопарке поселились новые обитатели

В зоопарке южного мегаполиса появились новые животные — очаровательные хищники тайры.

Новых обитателей перевезли из Новосибирского зоопарка. К слову, ранее таких животных в зоопарке Шымкента не было.

По телосложению тайры крупнее хорьков и куниц. Они весят 4-5 кг, а длина их тела составляет 60-70 см. Шерсть тайры окрашена в тёмно-коричневый цвет, но на голове цвет более светлый. У большинства хищниц есть небольшое светлое пятно в виде «галстучка» на горле.

Животные обитают в Бразилии, Боливии, Гондурасе, Коста-Рике, Никарагуа, Перу, Панамы и Венесуэлы, Суринаме, Колумбии и Гватемале. Тайры предпочитают жить в тропических и субтропических дождевых лесах или на их окраинах вблизи человеческих поселений.

Тайры всеядны, но в основном в природе питаются мелкими млекопитающими. Кроме того, они неравнодушны к сладостям. Зверек срывает зелёные бананы и прячет, чтобы они побыстрее созрели. Через несколько дней возвращается и съедает сладкую спелую мякоть. Этот хищник обладает отличными охотничьими качествами и неутомимым характером.

«Они не отдыхают ни днём, ни ночью. В поисках пищи могут преодолевать расстояние до 7 км. У них хорошо развито обоняние, а зрение очень слабое. Эти животные активны в любое время суток, но предпочитают охотиться ночью«, — рассказывают о характере тайр в шымкентском зоопарке.

Живут эти представители семейства куньих как по одиночке, так и парами или небольшими группами. Продолжительность жизни в природе около 12 лет, в неволе до 18 лет. В зоопарке Шымкента тайры будут жить парой.