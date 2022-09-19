19-летнего закладчика наркотиков задержали с поличным в Шымкенте

Полиция южного мегаполиса задержала 19-летнего закладчика синтетических наркотиков, передает OTYRAR.

Как сообщили в ДП Шымкента, парень является студентом одного из местных вузов. Параллельно молодой человек подрабатывал, оставляя в тайниках синтетические наркотики мефедрон.

Его задержали с поличным в ходе проведения рейдовых мероприятий в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора».

При проверке в кармане у задержанного было обнаружено и изъято 9 свертков с наркотиками.

По факту проводится расследование по статье 297 УК РК. Подозреваемый находится под стражей. Парню грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.