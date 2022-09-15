День открытых дверей для юных патриотов провели в шымкентской бригаде

В преддверии дня танкистов в механизированной бригаде регионального командования «Юг» расположенной в Шымкенте прошел день открытых дверей для учеников.

Почувствовать себя военнослужащими смогли как ученики выпускных классов, так и ученики военно-патриотических классов «Жас Сарбаз» общеобразовательных школ города. Всего пришли более 300 детей.

Знакомство ребят с армейской жизнью началось с КПП. Для юных гостей провели экскурсию, а также рассказали об истории бригады и ее боевом пути.

Военнослужащие представили гостям образцы боевой и парадной одежды, оружие, подробно объяснили юношам назначение той или иной боевой техники, которая была выставлена на территории частей. Многие юноши воспользовались возможностью не только посмотреть, но и подержать оружие в руках, потренироваться в ее разборке и сборке.

«Подержать в руках настоящее боевое оружие – мечта не только мальчиков, но и девочек. Экскурсия получилась очень интересной и познавательной. Мы искренне благодарны военнослужащим за возможность увидеть их жизнь изнутри. Обо всех экспонатах увлекательно рассказывают, всё можно потрогать, подержать в руках, фотографироваться с пулемётом и возле пушки, — рассказала Сымбат Мырзагали, ученица 10 класса.