Shymkent Tower: Крупный торгово-деловой центр построят в Шымкенте

Shymkent Tower оснастят торговыми, офисными, жилыми помещениями и трехуровневой подземной парковкой на 600 мест.

На строительство торгового центра будет инвестировано 32 миллиарда тенге, общая площадь здания 90 тысяч квадратных метров. Сейчас мы видим как здесь ведутся подготовительные работы. Посетить торгово- деловой центр шымкентцы смогут уже в 2024 году.

«Было привлечено 32 миллиарда тенге инвестиций и здесь будет строиться большое здание. Это сыграет большую роль в развитии инфраструктуры нашего города. Хочу выразить огромную благодарность нашему частному инвестору, который инициировал этот проект. Здание будет строить известная строительная компания из Турции. Шымкент — это их первая стройка в Казахстане. Желаю удачи» — говорит аким города.

Рабочими местами во время строительства торгово-делового центра обеспечат 1250 человек, а после введения в эксплуатацию постоянную работу получат 200 человек. Проект позволит обеспечить мегаполису поток предпринимателей и благоприятно повлияет на экономику. В ближайшие пять лет перед Шымкентом поставлена амбициозная задача — привлечь 5 миллиардов долларов инвестиций.

«Сегодня наша компания делает первые шаги в Казахстане. Хочу выразить благодарность. Казахстан — дружественная и родственная нам страна, поэтому для нас это очень важный день. Архитектура в Шымкенте мне нравится, надеюсь наш объект украсит ваш город«, — заметил Сардар Сипагиоглу, архитектор-координатор строительства.

На строительство торгово-делового центра Shymkent Tower потребуется два года, а в течение десяти лет, после сдачи в эксплуатацию, государственная казна должна пополнится на 7,5 миллиардов тенге за счет налоговых отчислений.