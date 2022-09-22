«Начал бить по голове топором»: ссора предпринимателей переросла в мордобой

Жуткое избиение, переросшую в удары топором, обрастает шокирующими подробностями. Разборка двух предпринимателей в социальных сетях, переросла в кровавую драку.

«Они вдвоем пришли, начали бить и пинать меня по голове. Я был один, хотел сбежать, но, один из них сбил меня с ног. После один из них принес топор и они начали меня им бить по голове»,— рассказывает пострадавший.

Владелец фирмы Ислам Мырзахметов, который занимается установкой газового оборудования, рассказывает: он был избит своим конкурентом и его приятелем. По словам пострадавшего, его оппонент разместил рекламу, обещая провести газ в дома по очень выгодной цене. Ислам в свою очередь, написал в комментариях, что это попытка «обмануть народ».

Ислам Мырзахметов, пострадавший:

«У нас в городе 10 компаний, все они занимаются прокладкой газопроводов. Прайс, который он выставил — нереальный, поэтому я написал ему в комментариях «Не обманывай народ». Он обманул простых людей, выставил пост, что они проложат трубу за 75 тысяч тенге, но, это нереальная цена. Я получается сейчас виноват в том, что написал комментарий? Из-за этого он приехал избил меня и нанес мне удары топором».

По данным врачей, после ранения Ислам потерял много крови. На момент поступления состояние пострадавшего оценивалось средней тяжести. Смертельный исход удалось избежать благодаря тому, что мужчина обратился за медицинской помощью вовремя.

Аскар Жумбеков, заведующий травматологическим отделением больницы г.Кентау:

«Пациент поступил к нам с ранениями головы, запястья и ладони. Больному была проведена первая хирургическая обработка травмы. Некоторые раны были очень глубокие, также были задеты кровеносные сосуды. Все зашили, оказали первую помощь и госпитализировали в больницу. Если бы медицинская помощь не была оказана вовремя, больной умер бы от потери крови».

Пострадавший в тот же день написал заявление в полицию. По словам Ислама, ранивший его конкурент не выходил с ним на связь после инцидента. Однако, родственники подозреваемого просят забрать заявление, а взамен предлагают 200 тысяч тенге, рассказывает Ислам. Он также жалуется на то, что ему уже стали поступать угрозы от близких обидчика. Кроме того, потерпевший недоволен работой правоохранителей. Как рассказывает Ислам, виновники конфликта находятся на свободе, а по делу проходит только один человек.

Баглан Янкин, заместитель начальника Кентауского РОП:

«По данному делу будет назначена судебно-медицинская экспертиза, а собранные документы после заключения будут направлены в Кентауский городской суд. Если судебно-медицинская экспертиза даст легкие или средние телесные повреждения, то собранный материал будет относиться к административному нарушению. Если телесные повреждения покажут средние, то по данному инциденту будет составляться уголовное дело».

Врачи подтвердили, что пострадавший госпитализирован с травмами средней степени тяжести. Однако полиция настаивает на том, что дело может быть возбуждено по факту незначительных телесных повреждений. В таком случае виновник может быть лишен свободы на срок от 1 до 10 суток или отделаться штрафом в размере 10 месячных расчетных показателей. Сам Ислам Мырзахметов хочет, чтобы следствие было проведено справедливо, а обвиняемый понес соответствующее наказание.