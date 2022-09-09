Ремонт на Шымкентском НПЗ перенесли на более поздний срок

150 тысяч тонн дизельного топлива дополнительно направят на внутренний рынок страны для стабилизации ситуации с ГСМ.

Для этого плановые ремонты на Шымкентском и Атырауском НПЗ перенесли на более поздний срок, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Об этом Президенту доложил глава «Казмунайгаза». Ещё 100 тысяч тонн, по словам Магзума Мирзагалиева, импортируют из-за рубежа.

Главу государства также проинформировали о стабильной отгрузке нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума. В целом до конца года в стране будет произведено 17 миллионов тонн нефтепродуктов, заявил Мирзагалиев.