Республиканский турнир по муай-тай проходит в Шымкенте

Бойцы муай-тай из восьми городов Казахстана собраись в Шымкенте.

Республиканский турнир позволит отобрать лучших на чемпионат мира по тайскому боксу. Соревнование среди юношей и молодежи проходит в физкультурно-оздоровительном комплексе. Спортсменов приехали поддержать депутаты шымкентского городского маслихата.

«Я вижу очень много гостей из разных областей Казахстана. Всех приветствую! Я думаю, муай-тай — это красивый вид спорта, который закаляет характер, волю к победе. Я думаю, среди вас в будущем будет очень много чемпионов Казахстана, спортсменов которые будут поднимать нашу страну и его флаг на международных конкурсах», — говорит Бахадыр Нарымбетов, секретарь шымкентского городского маслихата:

Юные участники соревнований разминаются и стараются не показывать волнения. Самому младшему из них 10 лет. В старшей возрастной группе смелость и выносливость будут демонстрировать 18-летние бойцы.

«Я приехал из Астаны. Приехал в Шымкент для того, чтобы забрать первое место и в худшем случае набраться просто опыта, если не выиграю. Готовился к турниру около двух месяцев», — рассказывает Манас Токпаев, участник турнира приехавший из столицы.

«Я занимаюсь муай-тай с 10 лет. Профессионально 5 лет выступаю на различных соревнованиях. В этом турнире рассчитываю на первое место, хочу пройти отбор на Чемпионат мира. Выступаю сегодня 18-ым, готовился к турниру больше месяца», — говорит Досжан Абдуали, участник турнира из Шымкента.

За юными бойцами будущее казахстанского спорта, уверены организаторы турнира. Популяризация спорта — главная цель этих соревнований, рассказывают специалисты. Способности юных спортсменов будут оценивать 10 жюри, среди которых есть заслуженные мастера спорта по муай-тай, чемпионы мира и судьи международной категории.

«Больше 135 участников, приехали из города Нур-Султан, Туркестанской, Акмолинской, Павлодарской, Костанайской и Жамбылской областей. 8 регионов в общем. Ну, муай-тай — это древний вид спорта. Многие считают, что это жесткий вид спорта, но это не жесткий вид спорта»,- говорит Султангали Куандык, президент федерации муай-тай г.Шымкента, депутат Шымкентского городского маслихата.

Тайский бокс, или муай-тай — боевое искусство Таиланда, произошедшее из древнего тайского боевого искусства муайборан. Термин «муай» исходит от санскритского мавья и тай, в переводе означая «поединок свободных» или «свободный бой». В Шымкенте турнир продлится до 23 сентября, именно в этот день выберут достойных спортсменов, которые будут защищать честь Казахстана в чемпионате мира.