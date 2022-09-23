Родители погибшего студента требуют наказать виновных

Разговор на повышенных тонах между родственниками и представителями колледжа, в котором скончался 16-летний студент, произошел в Шымкенте.

Родные погибшего студента требовали рассказать им как произошло, что они отправили своего сына учиться, а получили его уже в гробу и просят наказать виновных. Ведь очевидцы говорят, что мальчика толкали другие студенты, а уже после ему стало плохо. В полиции завели уголовное дело.

Приезд семьи погибшего студента в шымкентский колледж едва не обернулся потасовкой. Родственники 16-летнего Нурхата, которого похоронили накануне вечером, решили искать правду у руководства колледжа. Правда, ни директора, ни его заместителя на месте не оказалось. К безутешным родителям приехали представители управления образования.

«В колледже никого нет, никто не может ответить на наши вопросы, как это произошло, что именно произошло? У меня убили единственного сына. Он был очень спокойный, неконфликтный, хорошо учился, участвовал во всех олимпиадах. Мы хотим чтобы виновники понесли наказание и руководство колледжа, которые допустили это!», — говорит Айжан Кашаганова, мама погибшего студента.

«У него в колледже всегда спрашивали деньги, 5—10 тысяч, на что они шли? Почему нет камер? Нам никто ничего не показал, никакого расследования не проводят, никто даже из колледжа к нам не приехал, не извинился. Мы требуем чтобы виновные были наказаны«, — говорит Динмухамед Салимбаев, дядя погибшего студента.

Нурхат был единственным сыном в семье. Мальчик родом из Тюлькубасского района Туркестанской области. В Шымкенте учился на программиста. По словам родных у него были большие планы на будущее, он планировал начать зарабатывать и перевезти семью в мегаполис.

«Со стороны управления образования создана и проводится комиссия. В нее вхожу я, а также заместитель акима города. Но хочу сказать, что внутри общежития была охрана, камеры. Есть подозрение, что студенты спорили между собой«, — говорит Жанат Тажиева, руководитель управления образования Шымкента.

16-летний студент скончался в общежитии колледжа высоких новых технологий имени Манапа Утебаева в Шымкенте. Трагедия произошла 22 сентября. Как рассказали очевидцы, один из студентов ударил парня в грудь, а другой в плечо. Затем ему стало плохо и он скончался до приезда скорой помощи. В департаменте полиции завели уголовное дело.

«Сотрудниками Аль-Фарабийского районного отдела полиции проводится расследование по статье — 106 УК РК. Обстоятельства происшествия выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза«, — говорит Талгат Абуов, заместитель начальника Аль-Фарабиского РУП.

Задержаны ли студенты, которых подозревают в избиении погибшего подростка, в полиции не сообщили.