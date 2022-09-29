Тарифы на тепло и воду. Топ самых важных вопросов

В Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Шымкента ответили на самые важные вопросы о тарифах на тепло и воду, монополистах и отключении воды на в летнее время года.

Почему цены на электричество повышаются ежегодно? Правда ли что коммунальные тарифы в Шымкента самые высокие по стране? И почему шымкентцы вынуждены целый месяц сидеть без горячей воды? На эти и другие важные вопросы ответила и.о. руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкенту Айсулу Алибекова.

-Не так давно говорилось о том, что коммунальные тарифы в Шымкенте самые высокие по стране. Насколько эта информация соответствует действительности?

— На 1 сентября текущего года тарифы для населения по водоснабжению и водоотведению по республике занимают 6 место, по тепловой энергии 8 место, по газу 3 место, по электроэнергии 4 место. Согласно статистическим данным, нельзя сказать, что тарифы на коммунальные услуги в городе Шымкенте самые высокие.

— Кто обязан проводить инженерные сети в новые жилые районы?

Согласно Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» местный исполнительный орган (акимат) организует строительство и эксплуатацию водопроводов, очистных сооружений, тепловых и электрических сетей и других объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, сетей связи.

— Какие работы проводятся Департаментом по снижению износа инженерных сетей монополистов?

В целях снижения износа инженерных сетей Департаментом утверждаются инвестиционные программы на 5 лет. Основной целью утверждения инвестиционной программы является обновление, модернизация и реконструкция основных средств.

— Как вы определяете, что субъекты зарабатывают необоснованные доходы, и какие меры вы видите для возврата этих средств потребителям?

Ежегодно не позднее 1 мая субъекты естественных монополий представляют в Департамент в электронном формате отчеты об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ. Специалистами Департамента проводится анализ отчетов, то есть проверяются документы исполнения каждой статьи, по результатам выносится заключение. В случае выявления необоснованно полученного дохода на 1 год утверждается временно компенсирующий тариф. Необоснованно полученный доход потребителям возвращается путем снижения тарифа. На сегодняшний день по результатам 2021 года субъектам естественных монополий введены временно компенсирующие тарифы на сумму 144,0 млн.тенге.

— Как рассчитываются коммунальные тарифы и из каких расходов состоят?

Тариф состоит непосредственно из затрат необходимых для предоставления регулируемых услуг. В том числе, производственные затраты состоят из расходов на ремонт основных средств, топливо, расходы на оплату труда производственного персонала, амортизация и тд. Административные расходы состоят из расходов на оплату труда административного персонала, расходов на обязательные виды страхования, налоги, прочие административные расходы, расходы на выплату вознаграждения за заемные средства для реализации инвестиционного проекта субъекта и тд.

— Почему цены на электричество повышаются 1-2 раза в год? Что вызывает это?

Необходимо отметить, что конечный тариф электрической энергии состоит из предельного тарифа на производство электрической энергии (61%), ее передачи (34%) и снабжения (5%).

Из них, предельный тариф электрической энергии утверждается Министерством энергетики РК, тариф на передачу и снабжение уполномоченным органом в сфере естественных монополий.

Тариф на передачу электрической энергии утверждается на 5 лет с ежегодным ростом не более уровня инфляции. Тогда как, предельный тариф на электроэнергию может корректироваться по несколько раз в год. Непосредственное изменение предельного тарифа на электрическую энергию мультипликативно приводит к росту тарифа на ее передачу, соответственно и на ее снабжение.

— Почему если в одной комнате батареи горячие, то в другой еле теплые? Прошу разъяснить, кто и за чей счет должен производить ремонтные работы по прочистке внутриквартирных тепловых труб, стояка и батарей?

— Необходимо отметить, что границей эксплуатационной ответственности между потребителем и «Куатжылуорталык-3» является разделительный фланец или сварной шов входных задвижек узла управления со стороны источника тепловой энергии. Таким образом, содержание стояков, внутриквартирных тепловых труб и батарей возлагается на самих потребителей.

— Почему тариф за тепло разный, если Департамент заверяет, что тариф для населения не повышался?

В действительности тариф на тепловую энергию для населения с 2018 года не повышался. Однако, разная плата за 1 м2 непосредственно зависит от утвержденных норм потребления тепловой энергии для потребителей не имеющих приборов учета. Например, согласно утвержденных норм плата за тепловую энергию за 1 м2 следующая:

— ноябрь месяц 90,54 тенге,

— декабрь месяц 123,77 тенге,

— январь месяц 138,67 тенге,

— февраль месяц 114,03 тенге,

— март 71,62 тенге.

— Почему в летние месяцы отключают горячую воду?

— Ежегодно в целях проведения подготовительных работ к отопительному сезону ГКП «Куатжылуорталык-3» осуществляется отключение горячей воды. Несвоевременное проведение ремонтных работ может привести к аварийным ситуациям в отопительный период, что очень чревато.

— Почему потребители теплоснабжения должны платить за комнаты (коридор, кухня и тд.) где не установлены тепловые батареи?

— Оплата за тепловую энергию производится по показаниям прибора учета, а в случае его отсутствия — расчетным путем согласно Закона РК «О естественных монополиях».

Вместе с тем, в соответствии с Законом РК «О жилищных отношениях», к полезной площади относится жилая и не жилая площадь жилища.

К жилой площади относятся такие комнаты как спальня, гостиная, детская и тому подобные. К нежилой площади относятся кухня, ванная, туалет, прохожая, коридор, кладовая и тому подобные.

Соответственно кухня, ванная комната, туалет и прихожая отапливаются наряду с жилыми комнатами и включаются в полезную площадь жилища. Таким образом, за услуги по теплоснабжению оплате подлежат жилые и нежилые площади жилища.

Письмом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 30 июня 2022 года № 32-1-32/4065 на услуги газоснабжения АО «КазТрансГаз Аймак» введена новая группа потребителей, получающих адресную социальную помощь или (либо) жилищную помощь со сниженным тарифом.

В частности, по городу Шымкенту цена газа для населения за 1 кубометр составляет 32,64 тенге, а для потребителей, получающих адресную социальную или жилищную помощь, цена составляет 26,11 тенге, либо ниже на -20%.