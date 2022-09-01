В Сайрамском районе открыли 3 уникальные частные школы

В Сайрамском районе решилась проблема трехсменного обучения. Ситуация сдвинулась с мертвой точки благодаря частным инвесторам.

Сегодня впервые школьный звонок прозвенел в школах Аль-Фараби, Алишер Навои и Арафат ана. Школа, построена за счет спонсорских средств, оснащена современной техникой, расчитана на 1200 мест. На открытии побывал аким Сайрамского района.

Уласбек Садибеков, аким Сайрамского района Туркестанской области:

«В нашем районе в новом учебном году в первый класс пойдут 5 тысяч 822 детей. По всему району среднее образование получают 65 тысяч 400 школьников. Это на две с половиной тысячи больше, чем в прошлом году. Поэтому очень важно строить школы. Сейчас частные инвесторы помогают в строительстве объектов образования».

Больше 5,5 тысяч детей в этом году пошли в школу. 170 из них — в семь первых классов, открывшегося учебного заведения «Аль-Фараби».

Нурсулу Кыпшак, первоклассница:

«Я сегодня впервые пошла в школу. Мы будем примерными учениками. Будем хорошо учить уроки и получать только пятерки».

Четыре из шести школ, строительство которых началось в феврале, были сданы в канун дня знаний. Школьники получают знания на казахском, русском и узбекском языках. Каждый класс обеспечен современным оборудованием и интерактивной доской. Основатель школы Низамхан Сулайманов рассказывает, хорошие условия были созданы для подрастающего поколения.

Низамхан Сулайманов, учредитель школы:

«Сегодня в эту школу пришло около 700 учеников. Для них созданы все условия. Все спортивные площадки, залы, зимний бассейн, классы соответствует современным требованиям. Мы хотим, чтобы наше подрастающее поколение получало хорошее образование, ведь они – будущее Казахстана. Если они получат сильное образование, наша страна будет сильной.»

Все четыре школы снабжены лабораторными классами, спортивным залом, столовой и бассейном. Помимо этого действует бесплатная развозка для далеко проживающих школьников. На строительство современных школ в банке выделили средства в рамках программы «Экономика простых вещей».

Абзал Оналбеков, руководитель филиала АО «Банк ЦентрКредит» г.Шымкента и Туркестанской области:

«В феврале 2022 года, основатель этой школы Низамхан к нам пришел с таким предложением. Это не первая школа, которую мы финансируем, это третья школа. Мы выделили средства на стройку еще 3 школ. Начиная с образования, мы финансируем промышленность и медицину по программе «Экономика простых вещей».

Благодаря школам, построенным за счет инвесторов, можно сказать, что проблема трёхсменных школ в Сайрамском районе полностью решена. Сейчас образовательные учреждения перешли на обучение в одну смену.

Лазиз Сулайманов, депутат маслихата г.Шымкента:

«Политика нашей страны — ликвидировать 3-х сменные школы, заменить их односменными, ввести дополнительные занятия во второй половине дня и поднять качество образования. Благодаря этим четрырем школам в районе будет полностью решена проблема трёхсменных школ. Эта проблема остро стояла в Сайрамском районе 15 лет».

Школьникам начальных классов перед новым учебным годом бесплатно раздали единую школьную форму. Инвесторы предусмотрели ежемесячные стипендии для отличников и победителям олимпиад.

Государственная регистрация: БСН: 220240001971

ТОО «Средняя школа имени Абунасыра Аль-Фараби»