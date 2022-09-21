В Шымкенте 400 сотрудников текстильной фабрики остались без работы

400 сотрудников шымкентской текстильной фабрики остались без работы, сообщает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Это больше половины от общей численности коллектива. Их отправили в отпуск без содержания. Дело в том, что спрос на местные подушки и полотенца резко сократился, из-за чего на складах сейчас простаивает продукция на 5 миллиардов тенге. Представители предприятия признаются, они не способны конкурировать с иностранными компаниями.

«У нас возникли серьёзные проблемы с экспортом. Из-за конфликта между Россией и Украиной все пути в Европу оказались практически закрыты», — говорит Берик Кадыралиев, управляющий директор группы компаний.