В Шымкенте презентовали первую настольную игру «ShymShuk»

В третьем мегаполисе Казахстана презентовали настольную ShymShyk, передает Otyrar.kz

«ShymShyk» настольная игра названная в честь Шымкента знакомит с ключевыми достопримечательностями города. Создали её профессиональные маркетологи, команда журналистов, профессиональные дизайнеры и проект-менеджеры.

Цель игры простая: показать красоту, уникальность и глубину истории Шымкента. Игра полна интриг и легенд, неожиданных ходов и остановок.

Создали игру представители компании OMG-Kazakhstan. Разрабатывали с душой, говорят авторы.

«Игра направлена на знакомство с Шымкентом, мы попытались заинтересовать людей, чтобы не только играли, но и познавали», — сказала Анастасия Арсланова, представитель компании «OMG-Kazakhstan».

Игроки становятся туристами, которые стартуют из гостиницы и завершают свой насыщенный экскурсионный день в ресторане. Финиш выбран неслучайно. Слава о гастрономическом Шымкенте разнеслась далеко за пределы страны. В Казахстане уже были попытки создать настольную игру. Однако «Шымшык» существенно отличается от всех.

«К нам идет большой поток туристов, мы рады всем! Созданы все условия, приезжайте в наш добрый город! Ждем вас, всегда», — сказал Ерлан Кыдыров, руководитель управления туризма г. Шымкента.

В Шымкенте в эти дни наблюдается большой наплыв туристов, они посещают достопримечательности, гуляют в парках и скверах. Сегодня Шымкент — это мегаполис с развитой инфраструктурой, интересными достопримечательностями, город, согретый теплом солнца. За свою длинную историю городу пришлось многое пережить, но неизменным остается одно — это жители Шымкента.