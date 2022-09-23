В Туркестане стартовал второй день заседания по сотрудничеству в области здравоохранения

В духовной столице Казахстана сегодня стартовал второй день XXXV заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения стран СНГ.

Здесь собрались главные санитарные врачи стран Содружества, министры здравоохранения. Кто-то принимал участие в заседании онлайн.

Главный врач России Михаил Мурашко во время встречи заявил, что во время пандемии были допущенные многие ошибки.

«Пандемия стала причиной задержки развития медицины во всем мире практически, были допущены ошибки доступа к информации, координации и другие. Такого допускать нельзя. Мы формируем новые подходы к материально технической базе и развитие цифровизации. Я считаю, что площадка совета, то что сегодня проходит в Казахстане, даст толчок развитию и единству в нашей сфере»,— сказал министр здравоохранения РФ.

Министр здравоохранения России отметил, что сожалеет, что не смог приехать в Туркестан, так как наслышан много про духовную столицу Казахстана.

«Очень жаль что не могу попасть в Туркестан сейчас, надеюсь что обязательно в реальности увижу те красоты, о которых говорят практически все».

На протяжении нескольких дней эксперты в сфере медицины и представители ВОЗ будут обсуждать развитие медицины в странах СНГ.