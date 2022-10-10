10 лет без воды и газа. Сельчане в Туркестанской области устали от обещания властей

На отсутствие инфраструктуры жалуются жители села Ынтымак Жетысайского района. Местные жители говорят, что они остались без питьевой воды, газа и электричества. Без благ цивилизации жители восьми улиц живут 10 лет.

Без благ цивилизации жители села Ынтымак Жетысайского района живут вот уже 10 лет: нет в поселке ни электричества, ни питьевой воды, ни газа. Людям приходится носить воду из арыка, а электричество подключать самостоятельно, на свой страх и риск.

Жорабай Сериев, житель с. Ынтымак:

«Мы электрический столб установили, несмотря на опасность. В нашем селе нет света вообще. Если упадет дерево на столб, то всё, останемся без электричества. Мы сидим и молимся, чтобы всё было хорошо. Воды тоже нет, летом это вообще — проблема!».

Жанбосын Мамытулы, житель с. Ынтымак:

«Ни воды, ни света, ни газа у нас нет. Говорят, что деньги еще не распределены. Местные власти говорят, что у нас появится инфраструктура. Каждый год обещают».

Из-за отсутствия инфраструктуры страдает и качество образования, жалуются местные жители. Без электричества детям сложно учиться. Из-за частых перебоев с электричеством, сельчане не могут нормально пользоваться и бытовой техникой. Местные власти говорят, что проблема с электричеством решится, только после того, как выделят средства.

Нурлыбек Бахтияров, аким с. Ынтымак:

«Раньше в селе Ынтымак было 17 улиц. На восьми новых улицах нет электрических столбов. Чтобы провести электричество, мы подготовили смету. После того как пройдет экспертиза, мы сможем сделать запрос на выделение средств».

В этом году для проведения водопровода в селе выделено 400 млн тенге. По словам чиновников, питьевая вода будет в конце 2023-го года.

Берик Мамбетов, руководитель районного отдела ЖКХ:

«Строительно-монтажные работы начнутся с 23 числа этого месяца. В настоящее время мы занимаемся закупкой материалов и их перевозкой. После завершения этих работ, в селе будет вода».

Жителям, у которых нет качественной питьевой воды и электричества, придется ждать и голубого топлива. По словам местных властей, газ проведут только в конце следующего года.