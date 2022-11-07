Подросток совершил суицид в Туркестанской области

Трагедия произошла в Толебийском районе 5 ноября. Подросток скончался, повесившись на веревке в сарае во дворе жилого дома, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в Департаменте полиции Туркестанской области.

На место происшествия, сразу после сообщения о факте суицида, выехали полицейские. На теле подростка стражи порядка не обнаружили какие-либо признаков насильственной смерти, иных телесных повреждений. Настоящую причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Данный факт зарегистрировали по статье 105 УК РК «Доведения до самоубийства».

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства, опрашивают родных подростка, а также учащихся и сотрудников школы, в котором обучался погибший. Тщательно изучаются камеры видеонаблюдения учебного заведения.