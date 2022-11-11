Полицейские организовали «День открытых дверей» для школьников

Познавательную экскурсию для школьников организовали полицейские Туркестанской области.

В рамках мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений среди подростков сотрудники Байдибекского районного отдела полиции организовали познавательную экскурсию.

В мероприятии приняли участие школьники. Ребята пришли в отдел полиции, где посетили мини-центр оперативного управления, служебные кабинеты следователей и криминалистов, дежурную часть и другие помещения, где ознакомились с работой сотрудников полиции.

Также среди выпускников школ, проявляющих интерес к работе в полиции, провели разъяснительную работу о том, как поступить в высшие учебные заведения Министерства внутренних дел РК.

После посещения отдела полиции, многие ребята выразили желание в будущем стать полицейскими.