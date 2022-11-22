Школьники из Шымкента покорили жюри на Всемирной олимпиаде по робототехнике

Среди 15 тысяч команд со всех уголков планеты проект шымкентских школьников покорил международных экспертов в Германии. Имангали Мынжасар и Бибарыс Михаш заняли почетное 2 место, передает OTYRAR.

На Всемирной олимпиаде по робототехнике в Дортмунде учащиеся школы №26 и IT-лицея №9 имени Ж. Жабаева Имангали Мынжасар и Бибарыс Михаш заняли 2 место среди 15 000 команд.

Ребята занимаются робототехникой с 2019 года под чутким руководством Абзала Калдыбаевича. За эти годы Имангали и Бибарыс совершенствуют свои навыки в городских, республиканских и мировых конкурсах. Но такого масштаба олимпиаду чемпионы посетили впервые.

Кроме того, в Германии отличились и другие ученики, представляющие южный мегаполис. Учащиеся специализированной школы –интерната № 2 с трехъязычным обучением Тойлыбаев Олжас и Каныбек Амина вошли в состав 8 лучших команд и заняли 6 место.

Это не первый раз, когда ученики третьего мегаполиса добиваются успехов в сфере робототехники и программирования. Например, на VII Международном фестивале робототехники, программирования и инноваций «RoboLand-2022», который проходил с 4 по 5 ноября в г. Караганде, школа-лицей №80.

Ученик 8 класса Есбол Нурасыл и ученик 9 класса Жаксылык Мииржан под руководством школьного учителя Есенбекова Курбана заняли І место по творческому направлению среди около 800 команд. Учителя надеются, что талантливые ребята в будущем получат образование в самых сильных вузах страны и станут профессиональными инженерами-робототехниками.

К слову, в южном мегаполисе уделяют огромное значение дополнительному образованию. Среди них — робототехника как одна из самых популярных отраслей среди школьников и даже детей помладше. Специализированные кабинеты имеются в 85% школ, а также в детских садах. Также в городе функционируют десятки секций по робототехнике и программированию.