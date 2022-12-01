Два автомобиля столкнулись в Шымкенте

Проливные дожди усугубляют ситуации на дорогах. Очередное ДТП произошло в Шымкенте вечером 30 ноября.

На пересечении одних из самых оживленных улиц Аль-Фараби и Момышулы, на работающем светофоре столкнулись два автомобиля: Volkswagen и Daewoo Lacetti.

По словам очевидцев, оба автомобиля двигались по разным полосам движения: Фольксваген со стороны Рыскулова в сторону Аргынбекова, второй автомобиль по другой стороне. На светофоре, не справившись с управлением, обе машины допустили столкновение. Пострадавших нет.

В деталях дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники полиции. Также правоохранители призывают автовладельцев быть максимально осторожными в пути и соблюдать безопасное расстояние.