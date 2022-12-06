Экс-руководству шымкентского санэпидконтроля на транспорте вынесли приговор

Аль-Фарабийский районный суд вынес приговор в отношении 3 экс-сотрудников РГУ «Шымкентское отделенческое управление санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте», передает OTYRAR.

Об этом сообщили в Антикоррупционной службе южного мегаполиса. Как стало известно, руководящий состав республиканского госучреждения наладил целую схему получения взяток.

На системной основе руководитель в сговоре с методистом и ведущим специалистом получали взятки за непривлечение к административной ответственности нарушителей.

«Әметқызы Г. обвинялась в системном получении взяток в группе лиц по предварительному сговору с Айтмурзиной Б. от представителя МСБ Сапарова Г. (в размере от 20 тыс. до 120 тыс. тенге) за непривлечение к административной ответственности при проведении санитарно-эпидемиологического контроля«, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того экс-руководитель в сговоре с методистом трудоустроили знакомых в качестве внештатных работников и ежемесячно снимали денежные средства за фиктивно оказанную трудовую деятельность. Тем самым они совершили хищение бюджетных средств в размере 7,8 млн тенге.

2 декабря в их отношении Аль-Фарабийский районный суд вынес приговор.

«Приговором суда Әметқызы Г. назначено наказание в виде штрафа в размере 39 млн. тенге, Айтмурзиной Б. в размере 12 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, Мостовской О. в виде ограничения свободы сроком на 3 года, Сапарову Г. в виде штрафа в размере 1,8 млн тенге». — сообщили в Антикоррупционной службе Шымкента.