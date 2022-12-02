Инвестпроекты: Мурат Айтенов встретился с послом Венгрии

Обе стороны намерены развивать двустороннее сотрудничество и укрепить экономические отношения.

Аким Шымкента Мурат Айтенов встретился сразу с двумя представителями Венгерской республики, а именно в столице Айтенов переговорил с Чрезвычайным и полномочным послом Венгрии Отто Иваном Роной и в Алматы встретился с Генеральным консулом Венгрии Френцем Бауманом.

Стороны говорили о необходимости укрепления экономических отношений, двустороннего сотрудничества. Айтенов рассказал об инвестиционном потенциале мегаполиса и об условиях, создаваемых для инвестиционных проектов.

«Казахстан существует уже почти 30 лет с момента создания двустороннего сотрудничества между Венгрией. За это время были заключены партнерские проекты и двусторонние соглашения в сфере торговли, экономики. Всем известно, что проекты, созданные в рамках партнерства более четверти века, помогают обеим странам, укрепляют деловые отношения. Это закономерно и большая честь, чтобы город Шымкент принимал участие в осуществлении таких важных, добрых дел”, — сказал глава города

В ходе двусторонней встречи потенциальным инвесторам также рассказали о поддержке и льготах со стороны нашего государства.

Что выйдет из этой встречи и какие инвестпроекты венгры запустят в Шымкенте, покажет время.