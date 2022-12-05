Муж, жена и сын организовали продажу наркотиков через Telegram в Шымкенте

В южном мегаполисе задержали семью, занимавшуюся распространением наркотиков в социальных сетях, передает OTYRAR.

Правоохранители в ходе ОПМ вышли на интернет-магазин, откуда по городу распространялись синтетические наркотики Мефедрон. Жители Шымкента и Туркестанской области заказывали «наркоту» через Телеграмм с доставкой.

Организацией наркобизнеса, как подозревает полиция, занималась супружеская пара: 41-летняя женщина, 35-летний мужчина и 21-летний сын женщины от первого брака. В ходе следствия установлено, что через интернет они принимали заказы на наркотики и оставляли их для покупателей в тайниках на территории города.

«При проверке мест жительства подозреваемых в г.Шымкент и Туркестанской области обнаружены и изъяты электронные весы, банковские карточки, мобильные телефоны и различные предметы для расфасовки и упаковки наркотических средств, также незарегистрированное оружие и патроны, а также 68 свертков с наркотиками. Кроме того, из тайников изъяты еще 2 свертка с наркотическими веществами. Согласно заключению экспертизы общий вес синтетических наркотиков составил 37 гр», -сообщили в Департаменте полиции Шымкента.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан, ведется досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.