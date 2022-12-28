Пьяного водителя-рецидивиста задержали полицейские

Полицейские привлекли к ответственности нетрезвого водителя, совершившего ДТП.

Мотороллер марки «Муравей» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ауди». Пострадавших в ДТП нет, но транспортным средствам нанесен материальный ущерб.

При проверке, стражи порядка установили, что водитель мотороллера управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило «среднюю степень опьянения».

«Данный факт зарегистрировали по статье «Управление транспортным средством человеком, лишённым прав и находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Ранее за управление транспортным средством в нетрезвом виде водитель уже был привлечен к ответственности. Тогда за нарушение правил дорожного движения суд лишил его права управления транспортом сроком на 7 лет. Но, мужчина не сделал выводы и повторно сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время, по данному факту проводится досудебное расследование», — рассказал заместитель начальника Шардаринского РОП по следствию Зияханов Ержан.