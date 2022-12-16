Повышенная степень риска заражения инфекциями внутри больниц

Врачи подвергаются высокому риску заражения при контакте с пациентом. Об этом сегодня говорили во время семинара среди медицинских работников.

Как выяснилось, врачи могут заразиться от больного инфекцией, во время проведений операции и различных инъекции. Это приводит к появлению внутребольничных инфекций, сообщают СЭС

Медперсоналу рассказали о правилах безопасности и дали рекомендации. Врачам провели тесты и проверили на квалификацию.

К слову, по приказу Министерства здравоохранения при всей медицинских организациях созданы комиссии инфекционного контроля, где обсуждается каждое зарегистрированное заболевание.