В ночном клубе Шымкента раздавали наркотики

Синтетические наркотики под названием мефедрон были в свободном доступе в одном из ночных заведений города. «Дозу эйфории» раздавала администратор.

Полицейские Шымкента активно борятся с наркопреступностью. На этот раз в ходе ОПМ была задержана с поличным 31-летняя женщина — администратор ночного клуба.

При проверке у гражданки была обнаружена крупная партия мефедрона 48 грамм, что равняется в среднем к 240 разовым дозам.

Как установили полицейские, данное наркотическое вещество администратор распространяла среди посетителей. В основном, это молодежь до 28 лет. Наркотиками ее снабжал 31-летний мужчина.

Обоих задержали, сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан, проводится досудебное расследование.