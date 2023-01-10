Детские сады Шымкента будут работать в обычном режиме

Ранее опубликованная в ряде СМИ информация об отмене занятий для дошкольников является недостоверной.

Как пояснила руководитель управления образования Шымкента, все детские сады в независимости от форм собственности продолжат свою работу в штатном режиме. На дистанционное обучение перевели лишь учащихся 1-8 классов, дошкольники же по усмотрению родителей могут посещать детские сады.

«Школьникам отменили уроки для обеспечения их же безопасности. Кто-то живет вдали от школ, добираются самостоятельно. Поэтому уроки для 1-8 классов отменили, перевели на дистанционный формат, старшеклассники учиться будут. Что касается детей дошкольного возраста, их привозят и забирают родители. Поэтому здесь на усмотрение самих родителей. Детские сады будут работать как обычно», — рассказали в пресс-службе управления образования Шымкента.