Сократить патрульных полицейских просят шымкентцы

Такую просьбу жители города объясняют наличием камер видеонаблюдения на каждом углу. Причем количество «умных контроллеров» увеличивается с каждым годом, а патрульных полицейских меньше не становится.

Местные власти твердят, безопасность и комфорт горожан эффективно сможет обеспечить только тандем умных камер и партульных полицейских.

Всего в Шымкенте установлены 3868 камер видеонаблюдения интегрированных с центром оперативного управления департамента полиции. 1979 камер видеонаблюдения снабжены программой видеоаналитики, 1889 установлены на перекрестках улиц города, в многолюдных местах скопления людей и на дворах многоэтажных домов. Но несмотря на обилие видеокамер, есть потребность и в работе патрульных экипажей.

«Автоэкипажи патрульной полиции необходимы для того, чтобы пресекать административные либо уголовные правонарушения, камерами видеонаблюдения только выявляется, проводится профилактика. Также патрульные выезжают на вызовы, камеры не могут выехать на вызовы и обслужить его. Патрульные выезжают на вызовы по заявлениям граждан», — говорит Бауыржан Саржанов, старший инспектор МПС ДП г.Шымкента.

В Шымкенте с каждым годом становится все больше камер видеонаблюдения. Заядлые автолюбители отмечают, что многие стали ездить по правилам.

«Водить стали осторожнее где камеры это да, камер нужно устанавливать больше, потому что и коррупции будет меньше и водители будут опасаться попадать на штрафы, штрафы сейчас большие и мало кто может их платить», — говорит автолюбитель.

«Вообще стали ездить аккуратнее все поставили антирадары и стали соблюдать правила дорожного движения, это очень удобно и вообще лихачей стало меньше. Нужно не в центре их ставить а в новых районах, чтобы боялись камер, лихачат в основном не на центральных улицах а на второстепенных а там дети», — говорит автоледи.

Шымкентцы задаются вопросом, зачем городу экипажи патрульной полиции, если мегаполис оснащен видеокамерами. И не целесообразнее ли теперь экономить на бензине и зарплате сотрудникам?

«Это будет нецелесообразно. Камеры видеонаблюдения на вызовы не выезжают, они только фиксируют, сотрудниками полка патрульной полиции выявляется и привлекается к административной ответственности. Полком патрульной полиции ежедневно в сутки обслуживается больше 200 вызовов, и более 800 административных правонарушений выявляется только полком патрульной полиции», — говорит Бауыржан Саржанов старший инспектор МПС ДП г.Шымкента.

Общественный порядок и безопасность в Шымкенте в трехсменном режиме обеспечивают больше 100 экипажей полка патрульной полиции и 50 пеших нарядов.