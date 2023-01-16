Управление образование Шымкента проверят на коррупцию

Образование в Шымкенте назвали одной из самых коррумпированных сфер. Об этом говорит статистика — 44 факта коррупции за 5 лет.

Согласно уголовно-правовой статистике, только за последние 5 лет в сфере образования зарегистрировано 44 коррупционных преступления. Об этом рассказал вр. и. о. руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту Даурен Ергарин.

Как стало известно, за последние 5 лет 16 человек были привлечены к уголовной ответственности, из них 9 – это руководители различного ранга.

В связи с этим, как сообщил Даурен Ергарин, специальной группой изучаются внутренние процессы управления образования. Проверять будут процессы трудоустройства, аттестации педагогов, обеспечение питанием учащихся, подушевое финансирование, в том числе прозрачность и целевое расходование более 200 млрд тенге, освоенных в 2022 году.

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