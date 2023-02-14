Нянечек туркестанского детсада заставляли убираться в домах чиновников

Сотрудники детского сада в Туркестане жалуются на работу заведующей. По их словам, руководство ворует продукты питания, незаконно собирает деньги с персонала и заставляет убираться в домах чиновников, передает корреспондент OTYRAR.

Воспитатели и нянечки собрались, чтобы рассказать о своих проблемах. Говорят, устали от постоянных поборов. Заведующая якобы тянет с коллектива деньги на нужды детского сада. А еще, уверяют, что дети здесь недоедают.

«Мы сами платили за оформление детского сада. Вы же видели внизу пано, мы его купили за 180 тысяч тенге. С нас постоянно собирают деньги с зарплаты», — говорит Ляззат Ералиева, методист детского сада «Бобек» г.Туркестана.

«Например было такое, что из 116 закупленных килограммов мяса, 3 килограмма отправилось домой к заведующей. По нормативу у нас должно быть по 100 грамм мяса на каждого ребенка. А в итоге мы вынуждены сократить эту норму и даем 50-60 грамм мяса», — говорит Ардак Жумашева, сотрудник детского сада «Бобек » г. Туркестана.

Работники жалуются, что их заставляют убирать дома других чиновников и закупаться моющими средствами за свой счет.

«Нас заставляли убирать дома чиновников. Среди них были и начальник налоговой и начальник трудовой инспекции. Нам говорят надо постирать, вымыть туалет, помыть кухню«, — говорит Асылзат Танатарова воспитатель детского сада «Бобек » г.Туркестана.

Сотрудники говорят, неоднократно обращались с жалобами на заведующую не только в городской отдел развития человеческого потенциала, но и в Антикоррупционную службу, трудовую инспекцию и даже прокуратуру.

«Ничего подобного не было, мою работу проверяли. Это все клевета, может идти на это их просят сверху, но кто? Может с управления образования, я не знаю«, — говорит Гульбану Узак, заведующая детским садом «Бобек» г.Туркестана.

Специалисты отдела развития человеческого потенциала отмечают, что была проведена проверка.

«26 января 2022 года поступили заявления. По этому поводу проводилась проверка со стороны отдела. В связи с неявкой заведующей на работу ее уволили. Но в ходе выездной проверки инспекцией труда, по ее заключению, заведующую восстановили в должности. Будет еще одна проверка», — говорит Гульмира Кулбайымбетова, главный специалист отдела развития человеческого потенциала города Туркестана.

Тем не менее, сотрудники детского сада требуют отставки заведующей.