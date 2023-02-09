Уроженка Шымкента организовала гумпомощь в Стамбуле

Редакция OTYRAR связалась со студенткой стамбульского вуза, уроженкой Шымкента, которая сейчас помогает пострадавшим. Девушка собирает вещи первой необходимости и отправляет в места разрушений.

Дилнозе 21 год, девушка выросла в Шымкенте, но сейчас живет и учится в Стамбуле. Она отчетливо помнит ту злополучную ночь, когда судьбы тысячи людей были предрешены.

«Это страшно оказаться в горе чужой страны, быть здесь в это же время. Здесь маленькие толчки это нормально, раз в неделю, сидя на уроках мы чувствовали толчки, но такого не ожидал никто. Люди, которые мирно спали в своих домах оказались под завалами собственных крыш. Хотя говорили за 4 дня, людей, к сожалению, не подготовили. У меня нет слов, чтобы описать состояние, в котором мы все прибываем»,- делится девушка.

Сейчас толчки прогнозируют в Стамбуле, это еще не точно, но мы ко всему готовы, рассказывает Дилноза.

Девушка не смогла остаться в стороне и начала закупать на свои карманные деньги все необходимое пострадавшим и носила гуманитарную помощь в специальный приемный пункт.

На следующий день друзья Дили спрашивали, куда они могут отправить деньги на помощь, и так по копеечке собралась немалая сумма, говорит девушка. Реакция казахстанцев оказалась молниеносной, каждый по возможности высылал деньги. А еще чуть позже Диля узнала, что в ее родном городе также организовали 4 пункта по сбору помощи и теперь, всех друзей и желающих она направляет туда.

«Я выставила эту информацию, люди сначала отправили немного, я купила все необходимое. Для меня это шок, так как у меня нет аудитории, 200 человек всего, я ожидала максимум 20.000. Очень рада, что люди готовы помогать друг-другу»,— делится Дилноза.

По официальным данным властей Турции, около 13,5 млн людей пострадали от землетрясения. Сейчас помощь братскому народу необходима как никогда, считает Дилноза. Студентка верит, что несмотря на все ужасы, которые переживает человечество сейчас, в нас еще есть сострадание к ближнему.

По последним данным, около 15 000 людей погибли. По всей южной Турции люди ищут временное убежище и еду. Тысячи человек несмотря на морозную погоду ждут у груды обломков, где, возможно, все еще лежат тела их родственников и друзей.

В статье The Economist сейсмолог Овгун Ахмет Эрджан сообщил, что под завалами могут оказаться более 180 тысячи человек и всем им грозить смерть.

В агентстве по чрезвычайным ситуациям в Турции обнародовали список всех необходимых вещей для выживших после разрушительного землетрясения: обогреватели, пауэрбэнки, дрова, теплая одежда, нижнее белье, кофе, чай, сыр и оливки.

Волонтеры Шымкента также организовали помощь братской стране и сегодня начали сбор в Сирию.