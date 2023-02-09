В суде рассказали о самых громких коррупционных скандалах

В шымкентском специализированном суде раскрыли подробности резонансных коррупционных cкандалов.

В октябре прошлого года на скамье подсудимых оказались — главные бухгалтеры управления культуры Шымкента, концертной организации «Мадениет уйі» и бизнесмен, который был с ними в сговоре. Их признали виновными в присвоении и растрате свыше 600 миллионов тенге.

По данным суда, обвиняемые во время карантина написали в отчёте, что провели концерт, а на деле никакого мероприятия они не организовывали. Главного бухгалтера управления культуры и бизнесмена приговорили к 7 годам лишения свободы. Бухгалтеру концертной организации «Мадениет уйі» назначили 8 лет заключения. В суде также рассказали, что изначально по делу проходили 6 подозреваемых, однако 3 подсудимых признали невиновными и отпустили из зала суда.

Абсаттар Шахидинов, председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам:

«Вот объемное дело у нас было по работникам управления культуры. Объем большой и 6 лиц были осуждены. Хищение общая сумма — 605 миллионов было. Хотя, это 189 статья часть 4, это не наша подсудность. Но, там дополнительно троим было квалифицировано покушение дачи взятки должностному лицу».

Второй коррупционный скандал был связан с госслужащим из другого региона.

Экс-чиновника задержали в Шымкенте и осудили за мошенничество, а также подстрекательстве к даче взятки.

Абсаттар Шахидинов, председатель cпециализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Второе дело, он — не является госслужащим нашего города. Он является госслужащим другой области, но был задержан здесь у нас в Шымкенте, поэтому мы рассмотрели. Он занимал должность в другой области, являлся заместителем начальника управления. Значит он был осуждён в совершении мошенничества в особо крупном размере и подстрекательстве даче взятке».