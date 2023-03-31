Если б я был аким: что бы сделали шымкентцы если стали бы акимом

Журналисты редакции Otyrar.kz решили узнать, какие изменения внесли бы жители, если бы на время стали акимом Шымкента.

Вы ВРИО акима Шымкента. Через неделю вы вновь станете тем, кем были. Что за эту неделю вы попытаетесь сделать и каким образом? На что распределили бюджет?

Ответы были разные, но мы отобрали самые интересные. Итак, на улицах города мы опросили людей разного возраста, даже тех, кто не достиг 15 лет.

Ответ мальчика Асана — 10 лет.

«Если бы, я стал акимом, я бы потратил деньги на дороги и деньги отдал маме, немного. Потом раздал бы бедным и тем, кто на самом деле нуждается».

Ответ Алима апай — 7 года.

«Я не хочу быть акимом, там очень сложно. Там же как, вот стал акимом человек, ему еще нужно выстоять на должности, пройти внутренние испытания, а когда думать о народе».

Ответ Рустама — 27 лет.

«Я бы уделил внимание на дороги, мусор и так далее. А вообще должность акима мне не нужна, там столько подводных камней, лучше я буду работать на своей должности».

Ответ девушки Алина -19 лет.

«Я бы обратила внимание на содержание коммунальное, много у нас проблем, на них нужно делать упор. А еще, я бы ужесточила график работы участковых, чтобы лучше работали».

Должность акима интересна многим, но, вот когда вопрос встает о действиях, многие начинают задумываться. Должность привлекает, а вот ответственность огромная.

Вопрос на выходные, а чтобы вы сделали, если бы стали акимом?