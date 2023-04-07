Спонсор заплатит за разбитое девочкой стекло в зоопарке

История с разбившимся стеклом вольера в Шымкентском зоопарке разрешилась примирением сторон. Плюс ко всему нашелся спонсор, который полностью возместит ущерб.
Как стало известно, родители девочки после публикации в СМИ пришли в администрацию зверинца и попросили прощение. После чего руководство отозвало написанную на них жалобу. Кроме того нашелся спонсор, который готов полностью оплатить восстановление стекла вольера.
В свою очередь руководство зоопарка просит соблюдать элементарные правила:
- не стучать в смотровые окна;
- не кормить и не дразнить животных;
- не игнорировать предупреждающие таблички и знаки на территории зоопарка.
Напомним, накануне в социальных сетях распространилась видеозапись, где девочка ломает стекло вольера с помощью камня. После случившегося руководство зверинца пыталось отыскать родителей девочки и привлечь к ответственности.