Мужчина в Шымкенте убил брата, а тело бросил в туалет

Убийство двухгодичной давности раскрыли полицейские Шымкента, передает OTYRAR со ссылкой на Polisia.kz.

В 2021 году в управление полиции Енбекшинского района обратилась местная жительница о пропаже своего 32-летнего сына. Горожанка указала, что мужчина ушел из дома две недели назад и не возвращался. Для установления местонахождения без вести пропавшего сотрудники криминальной полиции провели комплексные мероприятия.

Стражи порядка опросили членов его семьи, соседей, друзей, проверили записи с близрасположенных камер видеонаблюдения. Ориентировки с описанием внешности мужчины были разосланы во все подразделения городского департамента полиции, а также в полицейские ведомства всех регионов страны.

На протяжении 2-х лет поиски оказывались тщетными, но в начале этого года оперативникам удалось найти зацепку. С показаний случайного свидетеля, к исчезновению мужчины отношение имеет его младший брат.

В результате принятых мер установлено, что в ходе семейного конфликта он убил родственника, несколько раз ударив по его голове арматурой. Причиной тому стали скандалы, которые сводный брат устраивал матери в пьяном виде.

Чтобы замести следы тяжкого преступления, злоумышленник бросил тело погибшего в уличный туалет, залил яму бетоном и построил сверху маленький сарай. Подозреваемого взяли под стражу. Уголовное дело с обвинительным актом следователи Енбекшинского РУП направили в суд.