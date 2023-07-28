В жилом массиве Нуршуак провели природный газ

Согласно плана развития Шымкента микрорайоны и жилые массивы, прилегающие к городу, подключаются к природному газу.

В их числе Солтустик саяжай-микрорайон Нуршуак. В населенном пункте завершаются работы по подаче голубого топлива и работы по абонированию.

Ведется работа по газификации микрорайона Нуршуак. Обеспечение инфраструктурой, осуществляется в соответствии с пятилетним планом развития города. В Солтустик саяжайы, так привыкли называть микрорайон, есть качественная питьевая вода, новые современные электрические сети. Сейчас по доступной цене проводят природный газ.

Жолдасбек Жанбуршин, житель микрорайона «Нуршуак»:

«Да, все в порядке. Я живу в Нуршуаке с 2010 года.Никаких благ не было. А теперь у нас есть и вода, электричество и вот еще подали голубое топливо Сейчас проводится работа по оформлению технического паспорта на газ. Строительные работы в микрорайоне начались в апреле прошлого года. В Нуршуак с общим количеством абонентов около 6 тысяч завершаются строительные работы» , — говорит подрядчик.

Ергазы Турлыбеков, начальник участка ТОО «Энергоресурс»:

«Вы сами видите земляные работы завершены на 80%. Этим летом завершим все работы. Где производились земляные работы приведем дороги в порядок. Ждем когда земля просядет».

Кроме Нуршуак, строительство газоснабжения населенных пунктов ведется на пяти объектах, а именно в микрорайонах Тассай, в Туране 3 очередь, Асар-2, Сауле, Бозарык. В целях обеспечения комфортного проживания жителей мегаполиса в этом году микрорайон Нуртас будет полностью газифицирован. Строительство газовой сети в поселке Ынтымак-2 планируется завершить в 2024 году. До конца года показатель обеспеченности населенных пунктов природным газом составит 96%