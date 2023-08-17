Двухнедельная ярмарка недвижимости пройдёт в Шымкенте

Отбасы банк приглашает своих вкладчиков на ярмарку недвижимости в Шымкенте.

17-18 августа 2023 года Отбасы банк (дочерняя организация холдинга «Байтерек») проводит ярмарку недвижимости в Шымкенте, где на одной площадке соберутся ведущие компании-застройщики.

Это BI Group, OKS group, Базис-А, BATSU group, Kanfar, Orda Invest, Отаu Group, СПК Шымкент, Эристайл, ATQ corporation, TUMAR group, Feb group, South company, 01 kz bulding, ТОО ПРЕСТИЖХАУС, Галерея новостроек, KEREGE group и т.д.

Для посетителей выставки это уникальная возможность выбрать из множества предложений самые оптимальные варианты, договориться о дальнейшем просмотре объектов, получить исчерпывающую консультацию о процедуре покупки недвижимости и рассчитать наиболее выгодный вариант оплаты и получения кредита. Посетители ярмарки смогут сделать расчет по займу у консультантов Отбасы банка и тут же получить предварительное одобрение на кредит.

«Сейчас на свое жилье в Отбасы банке копят около 200 тысяч жителей Шымкента. С начала 2023 года 15 184 горожан открыли новые депозиты. Такой спрос на накопительные счета Отбасы банка объясняется доступностью ставок по займам. Накапливая на счете средства на первоначальный взнос, у клиентов Банка в дальнейшем есть возможность получить кредит на покупку жилья по ставкам от 3,5% до 10% (ГЭСВ от 3,6%). С начала 2023 года эту возможность уже использовали 2 567 жителей Шымкента, отметив новоселье», – сообщил Директор Шымкентского филиала АО «Отбасы банк» Даурен Саудабаев.

Также банк активно участвует в реализации государственных и региональных программ.

Так, по программе «2-10-20» в Шымкенте свое жилье по доступным условиям смогли приобрести 204 семьи.

А также недавно при поддержке акимата Шымкента начался прием заявок по программе «Qamqor». Она позволяет приобрести жилье при наличии первоначального взноса от 10%.

Максимальная сумма займа — 20 млн тенге. Ставка по кредиту 5% (ГЭСВ от 5,2%).

Принять участие в программе «Qamqor» могут врачи, медсестры, санитары, педагоги, воспитатели, преподаватели вузов и колледжей, научные сотрудники НИИ, работники культуры и спорта, журналисты, сотрудники государственных городских организаций, Центров обслуживания населения, представители энергетической отрасли.

Заявку на участие можно подать на портале Баспана маркет (https://otbasybank.kz/).

Ярмарка недвижимости в Шымкенте пройдет 17 и 18 августа 2023 года с 10.00 до 18.00 ч. по адресу: г. Шымкент, выставочный комплекс «Көрме орталығы».

АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»» — единственный банк в стране, реализующий систему жилищных строительных сбережений. Банк состоит в Европейской федерации строительных сберегательных касс (ЕФССК) и в Международном союзе жилищного финансирования. Единственным акционером АО «Отбасы банк» является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

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