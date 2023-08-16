Готов ли Шымкент к отопительному сезону?

В городе полным ходом ведутся подготовительные работы к предстоящему отопительному сезону.

Обновляется оборудование на изношенных насосных станциях, заменяются устаревшие магистральные теплопроводы.

Жительница улицы Орынбаева Ирина Добренко с нетерпением ждет завершения строительных работ. Замена магистральных труб, расположенных под землей, стало для жителей настоящим испытанием, сетует женщина.

Ирина Добренко, жительница города:

«В начале июня текущего года на нашей улице строители приступили к работам. Магистральные трубопроводы обновляются. Начало строительства совпало с отпуском. Это было не что, не отдохнула, с утра до вечера пыль, шум. Хотелось бы, чтобы работы поскорее закончились. На носу осень, дожди. И чтобы строители выровняли и заасфальтировали дорогу».

Подрядчики говорят — если не обновить трубы, зимой могут возникнуть проблемы и просят извинения за временные неудобства.

Серикбай Султанов, начальник участка подрядной организации:

«Магистральные трубы теплосистемы были проложены в 1971 году . Согласно проектно-сметной документации на улице Орынбаева мы должны заменить трубы протяженностью 700 метров. Большую часть заменили, осталось 170 метров обновить. К сентябрю завершим работы. Улицу приведем в порядок и дорогу после усадки заасфальтируем».

Помимо магистрального теплопровода, здесь также обновляется все оборудование насосной станции.

Современные насосы, доставленные из Новосибирска, в ближайшие дни будут установлены на месте старого оборудования. Строители заверили, что в предстоящий отопительный сезон сложностей на этом объекте не будет.