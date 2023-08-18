Работники автопарка стали волонтерами антикора в Шымкенте

Сотрудники автопарка в Шымкенте стали волонтёрами Антикора.

На городском общественном транспорте вывесили информацию, куда обращаться, если столкнулись с коррупцией, передает otyrar со ссылкой на Хабар24.

По всей стране объявлено о запуске нового проекта «Антикоррупционное волонтерство». Неравнодушным гражданам предложили объединиться в борьбе с коррупцией. Можно предлагать любые инициативы и отслеживать эффективность расходования бюджетных средств на сайте госзакупок или мониторить проблемные вопросы региона. Еще одно направление – корпоративное волонтерство.

Даурен Ергарин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции г. Шымкента:

«Представители государственных организаций, квазигосударственных предприятий, общественных организаций, а также частных структур изъявляют желание на участие в указанном проекте. Одними из первых изъявили желание, проявили инициативу представители филиала АО «КТЖ» по городу Шымкенту, а также автобусного парка региона. В настоящее время совместно с работниками указанных организаций проводится раздача информации антикоррупционного характера для повышения антикоррупционной культуры жителей региона».