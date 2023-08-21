Шымкентский лихач нарушил сразу три статьи адмкодекса

В сети распространилась видеозапись, где двое мужчин нарушают ПДД.

На кадрах водитель автомобимля Тойота камри едет в черте города на большой скорости нарушая правила дорожного движения. Видеозапись попала в руки полицейских. Они составили в отношении водителя сразу три административных протокола.

«В отношении водителя были составлены протоколы по статьям «Нарушение правил маневрирования», «Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки», «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств», — рассказали в полиции Шымкента.

Горе-гонщик извинился за то, что нарушил правила дорожного движения. Правда, от штрафов это его явно не спасет.