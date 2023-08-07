В Шымкенте арестовали полицейского, наехавшего на пешехода

Сегодня стало известно о смерти одной из пострадавших в ДТП. Следом Департамент полиции сообщил о задержании полицейского, который совершил тот самый наезд.

На водителя -полицейского Туранского РУП заведено уголовное дело по статье 345 УК РК ч. 3. Сейчас проводится досудебное расследование.

Напомним, трагедия произошла 3 августа около Онкологической клиники на улице Байтурсынова. Тогда патрульная машина сбила двух пешеходов — 39 летнюю женщину и ее дочь. Пострадавшие с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу. Как сообщили медики, ночью женщина скончалась в реанимационном отделении.