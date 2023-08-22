В Шымкенте появился свой защитник студентов

В Шымкенте назначили студенческого омбудсмена. Им стал Ильяс Таекеев.

По его словам, всего за несколько дней на посту он уже получил несколько сообщений от будущих студентов. В основном это вопросы касательно координации по распределению мест в общежитиях.

«В городе есть 8 высших учебных заведений, общежития 6 из них на 100% готовы к приему студентов. Работы подходят к завершению и в 2 оставшихся ВУЗах. Общежития колледжей также готовы к приему студентов. С 25 августа начнётся процесс заселения в общежития третьего мегаполиса, буду координировать данный процесс лично. С прошлой недели общественностью города: членами партии AMANAT, молодежного крыла “Жастар Рухы” продолжается мониторинг. Общественники выявляют недоработки и указывают администрации на их устранение. С сегодняшнего дня к мониторинговой работе подключился и я в качестве студенческого омбудсмена», — рассказал Ильяс у себя в телеграм.

В городе в целом фонд общежитий рассчитан на 4680 койко-мест. Среди студентов высших учебных заведений в 2022-2023 учебном году была потребность в 1485 местах, а сегодня эта потребность снижена до 917 мест. При этом, говорит омбудсмен, управление внутренней политики и делам молодёжи предполагает что есть риск, что количество заявок на размещение может увеличиться в связи с выходом студентов с летних каникул и набором новых студентов на 2023-2024 учебный год.

При этом в сентябре в эксплуатацию планируют сдать 500-местное общежитие, строящееся сегодня частным предпринимателем «Шартал» и 500-местное общежитие, строящееся ООО «ИНТЕР ПРЕСС БК». До конца 2025 года ожидается ввод в эксплуатацию еще двух общежитий на 600 мест.

По словам омбудсмена от открыт к диалогу со студентами и даже предоставил свой личный номер, куда они могут обращаться со своими проблемами.

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