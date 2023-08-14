Водителя скутера госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 августа около 7 вечера на перекрестке улиц Ташенова и Иляева.

Здесь столкнулись Chevrolet и скутер. Оба транспортных средства двигались по улице Ташенова на встречу друг другу. Chevrolet со стороны улицы Тауке-хана и на перекрестке хотел повернуть на улицу Иляева.

Водитель скутера ехал со стороны улицы Желтоксан прямо. В этом момент на светофоре произошло столкновение. От сильного удара водитель скутера получил различные травмы и госпитализировали в тяжелом состоянии. В деталях ДТП разбираются правоохранители.