«Форсаж» по-шымкентский закончился аварией (видео)

Заклдачики мефедрона в погоне от полиции врезались в забор недостроенного дома, передает OTYRAR.

ДТП произошло в районе Кайтпас-1. Местные жители подняли тревогу из-за участившихся случаев закладки наркотиков. Так, во время очередного рейда полиции, двое молодых людей в машине марки Volkswagen Polо вызвали у правозащитников подозрения.

Заметив полицейских, парни попытались скрыться, дав задний ход, и въехали во двор недостроенного дома.

Несмотря на то, что сотрудники полиции преградили путь, автомобиль продолжил движение и врезался в забор, огораживающий частный участок.

При проверке в салоне оперативники обнаружили три десятка свертков с порошкообразными веществами белого цвета. Заключение эксперта показало, что это 30 гр мефедрона. Оказалось, что машину закладчики арендовали для «работы».

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания департамента полиции. За совершенные преступления им грозит от 10-15 лет тюрьмы.