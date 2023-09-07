“Хотели повеселиться”: наркотики в носках у посетителей клуба нашли полицейские Шымкента

Наркотики в носках у посетителей ночного клуба нашли полицейские в Шымкенте, сообщает Polisia.kz.

При проведении рейдов сотрудниками управления по противодействию наркопреступности при входе в один из ночных клубов города по подозрению на наличие запрещенных предметов остановлены двое молодых людей.

В результате проверки, у 22-летней девушки обнаружен маленький полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Такой же порошок стражи порядка нашли у ее 19-летнего приятеля. В целях конспирации молодые люди спрятали разовые дозы наркотических средств в носках.

Заключение экспертизы подтвердило, что содержимое изъятых пакетов – мефедрон. В своем ответе задержанные указали, что наркотики нашли на улице и подобрали, чтобы повеселиться в клубе.

Факт Туранским РУП зарегистрирован по части 2 статьи 296 УК РК “Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов”. Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводится досудебное расследование.