Напавший на медработников мужчина задержан

В полиции сообщили, что буйного пациента, напавшего на врача и санитарку задержали, передает OTYRAR.

Назначены экспертизы, по результатам которых будут приняты меры в рамках законов РК, говорится в официальном сообщении.

️Напомним, вечером 20 сентября на пульт 102 Аль-Фарабийского РУП ДП г.Шымкент поступил вызов от работников одного из медицинских учреждений города.

Прибывшие на место полицейские установили, что поступивший в учреждение службой скорой помощи пациент напал на медработников в ходе оказания ему первой медицинской помощи.