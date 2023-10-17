Полиция ликвидировала нарколабораторию в Шымкенте

Нарколабораторию ликвидировала полиция в Шымкенте, передает OTYRAR.

Обнаружить лабораторию удалось после задержании машины 23-летнего мужчины. В ходе проверки в салоне авто обнаружены наркотические средства общим весом свыше 150 гр.

Как оказалось, вещество под названием «Спайс» изготавливалось задержанным в одном из элитных ЖК города. При проверке квартиры полиция обнаружила, несколько электронных весов, пакеты с психотропными и растительными веществами для изготовления синтетических наркотиков, маска-респиратор для работы с химическими веществами, контейнеры для перемешивания наркотических средств, оборудование для давления.

Помимо этого, в помещении найдены предметы для расфасовки наркотиков: гриппер-пакеты, изоленты, магниты, термоусадки и приборы для них.

Согласно заключению эксперта, масса изъятых наркосредств составила около 800 гр, что является особо крупным размером.

Установлено, что подозреваемый нашел работу фасовщика и изготовителя наркотиков в интернете в августе. Задержанный, следуя инструкции полученной через мессенджер, изготавливал наркотики сам для сбыта.

Мужчина в настоящее время находится под стражей в следственном изоляторе.