Студента подозревают в неоднократном изнасиловании 7 классницы

Студент неоднократно насиловал ученицу 7-го класса в Сайрамском районе Туркестанской области, передает OTYRAR.

По ее словам, все началось в 2022 году. Студент колледжа, угрожая ножом, насильно заставил несовершеннолетнюю вступить с ним в половой контакт.

Мама семиклассницы решилась на откровенное интервью с одним условием: женщина просит не показывать ее лицо и не называть имя. Жительница Сайрамского района заявила о неоднократном изнасиловании ее несовершеннолетней дочери. О вопиющем инциденте женщина узнала только через год. Всё это время девочка хранила молчание, говорит: студент колледжа сильно запугал её.

Дильназ (имя изменено) мать пострадавшей:

«Это произошло не добровольно, он угрожал ножом моей дочери. Каждый раз он угрожал и резал ее тело. Он также шантажировал мою дочь, говоря: «Если ты не сделаешь то, что я тебе говорю, я убью твоих родителей». Оказывается он еще несколько раз приходил к нам домой в 2-3 ночи и выводил ее из дома, угрозами. Мы не были в курсе. Я спрашивалау дочери «это произошло обоюдно?», дочь ответила «как я могу хотеть? Он обманом забирал меня, мол будем гулять, а на деле, угрожая ножом, насиловал меня».

Родители девочки говорят: они пытаются добиться справедливости, однако следствие по этому делу тянется несколько месяцев, а обвиняемый до сих пор на свободе. По словам адвоката потерпевшей стороны, должного внимания не обращает и областная прокуратура.

Тимур Сарсеналиев, адвокат пострадавшей стороны:

«По делу мы получили несколько экспертных заключений. В качестве доказательств со стороны потерпевшей были представлены переписка, фотографии и аудиозаписи. Однако следствие и прокуратура закрывают на это глаза. Целью привлечения лица, совершившего преступление, к ответственности является признание его подозреваемым и применение к нему меры пресечения. И, как заявили нам в полиции, признают его подозреваемым по части 1 статьи 122. Здесь преступление произошло несколько раз, это преступление, предусмотренное частью третьей 122 статьи».

В пресс-службе департамента полиции Туркестанской области сообщили, что расследование уголовного дела находится под личным контролем начальника ведомства. Дело завели по статье «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Взят ли под стражу подозреваемый, в ведомстве решили оставить в секрете.

Пресс-служба ДП Туркестанской области:

«Полицией проводится досудебное расследование по заявлению жительницы Сайрамского района по факту противоправных действий в отношении её несовершеннолетней дочери со стороны знакомого несовершеннолетнего. Назначены соответствующие экспертизы для установления всех обстоятельств, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение. Расследование уголовного дела находится под личным контролем начальника Департамента полиции. Вместе с тем, просим граждан доверять только официальным источникам и воздержаться от распространения ложной информации».

Мать школьницы говорит, что предполагаемый насильник вместо извинений продолжает угрожать, мол «если не заберете заявление, то вашим родственникам будет хуже». Поэтому потерпевшая сторона просит взять дело на особый контроль, чтобы виновный понес справедливое наказание.