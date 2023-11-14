Центры активного долголетия становятся популярными среди шымкенстких пенсионеров

В Шымкенте растёт популярность так называемых центров активного долголетия. Мест для встречи тех, кому за 60, становится больше, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Пенсионерам помогают не утратить интерес к жизни и найти новые увлечения и друзей. Выйти на пенсию, чтобы влюбиться в танец. Шымкентские пенсионеры уловили свой ритм. Пожилой жизнью здесь называют всё то, что было до вальса и танго. Те, кому за 60, сегодня не хотят отставать от молодёжи: рисование, активные игры, плавание, уже есть очередь из желающих научиться общаться через социальные сети. Грустить времени точно не остаётся, говорят пенсионеры. О больной спине и высоком давлении здесь многие уже и не вспоминают.

«Они приходят и буквально, можно сказать, через неделю это совершенно другие пенсионеры. Они, наверное, выходя на пенсию, думают, что пенсия – это приговор. Это совершенно не так. Они меняются на глазах и через неделю даже по-другому одеваются, по-другому разговаривают. Они входят в современный образ жизни», — говорит Мауия Алданазарова, директор центра активного долголетия.

Ольга Сумина всю жизнь посвятила преподаванию математики. Но в свои 86 лет неожиданно решила заняться йогой. Теперь её растяжке можно только позавидовать.

«Жизнь продолжается. Например, я поставила себе цель и всё делаю для того, чтобы последние годы не доживать, а полноценно жить. Энергия появляется, с людьми общаюсь», — говорит Ольга Сумина, пенсионер.

Центры активного долголетия стремительно завоёвывают популярность в Шымкенте. Сейчас более 700 пенсионеров проводят тут досуг. А 8 постояльцев даже смогли найти свою вторую половинку.

«Мы с Сабирой сейчас живем очень хорошо, понимаем друг друга. А познакомились здесь и продолжаем посещать этот центр, каждый день приходим. Тут нас переполняет особое чувство, поднимается настроение», — говорит Женисбек Манабаев, пенсионер.

Даже после занятий пенсионеры не торопятся расходиться. Их всех объединяет желание активно жить. Говорят, не важно, что в паспорте давно за 60, в душе им не больше 18.